Giornata delle dimore storiche | tutte le aperture nel Chietino

Domenica 24 maggio si svolge la giornata nazionale delle dimore storiche, un’occasione per visitare alcuni tra i monumenti e le residenze più significativi della regione e della provincia di Chieti. Durante questa giornata, molte di queste strutture saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire gli edifici di interesse storico e architettonico presenti nel territorio. Le aperture riguardano diverse località e coinvolgono numerosi siti di rilievo.

Ritorna la giornata nazionale delle dimore storiche, che si terrà domenica 24 maggio e consentirà di visitare alcuni dei luoghi più magnetici di tutto l’Abruzzo e della provincia di Chieti. Promossa, come sempre, dall’associazione Dimore storiche italiane, la manifestazione è giunta alla 16esima.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il Festival “Le Dimore della Musica” entra nel vivo tra le dimore storiche di Vicenza e PadovaAvviata il 19 aprile a Villa Rosa di Tramonte di Teolo, entra ora nel vivo la seconda edizione de Le Dimore della Musica, la rassegna che fino al 7... Leggi anche: Festival delle Dimore storiche, saranno 19 le residenze aperte al pubblico Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovi progetti per le dimore storiche della Calabria; Riaprono al pubblico le dimore storiche italiane, con una bella sorpresa in Piemonte; Cortili Aperti a Mesagne: al via la XVIª edizione della Giornata Nazionale delle dimore storiche; Our commitment for the conservation and enhancement of an Italian heritage - ADSI. Festival delle Dimore Storiche FVG 2026: 24 residenze aperte tra storia, arte e paesaggioNel cuore della primavera, il Friuli Venezia Giulia apre le porte di uno dei suoi patrimoni più affascinanti.u2028Nel weekend del 25 e 26 aprile 2026 torna il Festival delle Dimore Storiche FVG, ... girofvg.com Dimore Storiche del Pinerolese: 10 anni di turismo culturale tra residenze d’autore e paesaggi alpiniIl calendario 2026 si inserisce nel più ampio programma nazionale dell’ADSI, che il 24 maggio celebra la XVI Giornata Nazionale. guidaviaggi.it Lo spettacolo del Lago di Braies adesso in una meravigliosa giornata di sole primaverile, qualcosa di magico il colore dell'acqua.. Foto di Rossella #montagna #alpi #dolomiti #neve #lagodibraies #braies #altapusteria #primavera - facebook.com facebook Tifo per il cuore: giornata di prevenzione allo Zini in memoria di Davide Astori Nel prepartita di #CremoneseLazio, la nostra casa diventerà luogo di sensibilizzazione Tutti i dettagli su uscremonese.it x.com