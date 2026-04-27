Giornata delle dimore storiche | tutte le aperture nel Chietino

Da chietitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si svolge la giornata nazionale delle dimore storiche, un’occasione per visitare alcuni tra i monumenti e le residenze più significativi della regione e della provincia di Chieti. Durante questa giornata, molte di queste strutture saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire gli edifici di interesse storico e architettonico presenti nel territorio. Le aperture riguardano diverse località e coinvolgono numerosi siti di rilievo.

Ritorna la giornata nazionale delle dimore storiche, che si terrà domenica 24 maggio e consentirà di visitare alcuni dei luoghi più magnetici di tutto l’Abruzzo e della provincia di Chieti. Promossa, come sempre, dall’associazione Dimore storiche italiane, la manifestazione è giunta alla 16esima.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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