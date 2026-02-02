Giornata speciale dedicata alla bellezza per le anziane della Casa della Gioia e del Sole

Oggi alla Casa della Gioia e del Sole di Modena si è respirata un’aria di festa. Le anziane ospiti hanno ricevuto trattamenti di bellezza dalle allieve dell’Accademia dell’Estetica e del Benessere di Ferrara, gestita da Ial Emilia-Romagna. Dopo la manicure e la piega, alcune hanno detto di sentirsi più belle e di voler uscire a ballare. È stata una giornata di sorrisi e gioia, che ha regalato momenti di spensieratezza alle donne della struttura.

Per una mattinata la struttura si è trasformata in una scuola di manicure e messa in piega grazie alle allieve dell’Accademia dell’Estetica e del Benessere di Ferrara "Oggi mi sento bella, stasera voglio andare a ballare". Lo ha detto una delle anziane ospiti della Casa della Gioia e del Sole di Modena dopo la manicure e messa in piega eseguite dalle allieve dell’Accademia dell’Estetica e del Benessere di Ferrara, gestita da Ial Emilia-Romagna. Per una mattinata, infatti, la palestra della struttura residenziale per anziani fondata nel 1987 da don Sergio Mantovani, il cappellano dei piloti di Formula 1 scomparso nel 2018, si è trasformata in un salone di bellezza.🔗 Leggi su Modenatoday.it

La Giornata ecologica del Veneto si concentra sull'importanza delle api per la biodiversità.

