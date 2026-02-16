Atina Jazz Winter concerto dei Miletrane 4et e omaggio a Miles Davis e John Coltrane
Il concerto dei Miletrane 4et a Atina Jazz Winter si svolge per rendere omaggio a Miles Davis e John Coltrane. La serata porta sul palco musicisti che rivisitano i capolavori dei due jazzisti, attirando un pubblico appassionato. La manifestazione riaccende l’atmosfera musicale della provincia di Frosinone, portando in scena un evento che attira tanti appassionati di jazz.
Il prestigioso appuntamento con Atina Jazz Winter torna ad animare l’inverno della provincia di Frosinone. Nelle date del 20 e 21 febbraio 2026, la storica cornice del Palazzo Ducale Cantelmo, situata in Piazza Saturno ad Atina, ospiterà una serie di performance imperdibili in attesa delle celebrazioni per i 40 anni del festival. Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, i riflettori si accenderanno sui Miletrane 4et. Questa formazione d’eccezione riunisce quattro talenti del panorama jazzistico nazionale: .🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
