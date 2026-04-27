Giornata di prevenzione | centinaia di cittadini in fila a Giffoni
Oggi a Giffoni si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, attirando centinaia di cittadini in fila. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone che hanno approfittato delle visite e dei servizi offerti. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con lunghe code che si sono formate lungo tutto il percorso dedicato alle attività di prevenzione.
Straordinaria affluenza alla giornata dedicata alla prevenzione sanitaria organizzata per la comunità di Giffoni. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di persone si sono presentate presso i punti allestiti per sottoporsi a controlli gratuiti e ricevere consulenze mediche.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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