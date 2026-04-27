Giornata di prevenzione | centinaia di cittadini in fila a Giffoni

Oggi a Giffoni si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, attirando centinaia di cittadini in fila. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone che hanno approfittato delle visite e dei servizi offerti. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con lunghe code che si sono formate lungo tutto il percorso dedicato alle attività di prevenzione.