Medicina in Comune a Baronissi | giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini

Un evento a Baronissi ha portato un’ampia campagna di prevenzione dei tumori, organizzata per offrire screening gratuiti ai cittadini. La giornata si è concentrata sulla promozione della salute, coinvolgendo medici specializzati come il dottor Giovanni Corso. La presenza di professionisti ha permesso di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli periodici. La manifestazione ha attirato numerosi cittadini interessati a monitorare il proprio stato di salute.

Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica, con la presenza straordinaria del dottor Giovanni Corso. L'associazione di Volontariato "Il Punto", in collaborazione con il Comune, infatti, organizza sabato 28 febbraio, alle ore 9:30, presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città, il convegno "Medicina in Comune". L'iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza informazioni scientifiche aggiornate e strumenti concreti per la diagnosi precoce dei tumori, con un focus particolare sulla prevenzione del tumore al seno. "Con il convegno 'Medicina in Comune' mettiamo al centro la salute dei cittadini.