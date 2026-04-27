Giornata del made in Italy | imprese al femminile il mare come asset sport e scuola
Si svolgerà il 30 aprile 2026, dalle 9.30 nella Sala Malcarne della sede di Brindisi della Camera di commercio di Brindisi - Taranto, in Via Bastioni Carlo V, 4, l'evento "Donne, sport e Made in Italy: un gioco di squadra", nell'ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 promossa dal.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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