Giornalisti | Ast e Tgr Rai Toscana manifestazione alla Rai in difesa della sede e per il contratto Gli impegni della politica

Oggi, 19 marzo 2026, giornalisti di Ast e Tgr Rai Toscana hanno organizzato una manifestazione davanti alla sede della Rai. La protesta è stata motivata dalla difesa della sede e dalla richiesta di un rinnovo contrattuale. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi giornalisti e rappresentanti dell'associazione, mentre le istituzioni politiche sono state chiamate a intervenire sugli impegni presi.

FIRENZE – La politica non è spaccata, in Toscana, nella difesa della storica sede della Rai di Firenze che l’Azienda vorrebbe vendere. Dal presidente della Regione, Eugenio Giani, alla sindaca di Firenze, Sara Funaro e dalla presidente del Consiglio Regionale, Stefania Saccardi, fino al capo dell’opposizione nell’assemblea Toscana, Alessandro Tomasi, tutti si sono dichiarati pronti a prendere iniziative unitarie affinchè il palazzo disegnato dall’architetto Italo Gamberini resti patrimonio direzionale della città. E punto di riferimento del servizio pubblico per tutti i cittadini toscani. Il presidente della Regione, Eugenio Giani... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giornalisti: Ast e Tgr Rai Toscana, manifestazione alla Rai in difesa della sede e per il contratto. Gli impegni della politica Articoli correlati Giornalisti, sede Rai della Toscana: Ast e Cdr organizzano manifestazione pubblica per il 19 marzoFIRENZE – L’Associazione Stampa Toscana si dichiara al fianco del Cdr e dei colleghi della RAI della Toscana “nella difesa della storica sede, ora... La Rai assume 127 giornalisti al TGRAGI - L'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, comunica che in data odierna la Commissione di selezione ha consegnato a RUO la... Tutto quello che riguarda Giornalisti Ast e Tgr Rai Toscana... Temi più discussi: Ast e Cdr Tgr Toscana, manifestazione a Firenze in difesa della sede Rai e per il rinnovo del contratto dei giornalisti - FNSI; Sede Rai Firenze: il sostegno del Corecom ai giornalisti del Tgr; Ast e Cdr Rai Toscana: mobilitazione in difesa della sede e in vista degli scioperi per il contratto; Salviamo la Rai a Firenze. Presidio davanti a storica sede messa in vendita. Sede Rai Firenze: il sostegno del Corecom ai giornalisti del TgrDomani il presidio contro la vendita dello storico immobile a cui parteciperà la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ... gonews.it I dipendenti Rai: No a una vendita calata dall'altoLavoratori in presidio davanti alla sede di Firenze. La replica dell'azienda: Spazi inutilizzati e costi di gestione non sostenibili ... rainews.it TGR Rai Toscana - facebook.com facebook