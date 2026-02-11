Caso Petrecca protesta in tutti i tg Rai e giornalisti in sciopero delle firme contro i vertici aziendali

Questa mattina i giornalisti Rai hanno deciso di fermarsi, interrompendo le firme dei loro servizi in segno di protesta. La mobilitazione si è diffusa in tutti i telegiornali, dopo l’ultima figuraccia alle Olimpiadi, che ha sollevato un’ondata di critiche contro i vertici aziendali e il direttore Paolo Petrecca. La protesta rimane forte e mira a chiedere maggiore attenzione alla qualità delle notizie e al rispetto del lavoro dei giornalisti.

Si allarga la protesta in casa Rai contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca dopo la figuraccia nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il sindacato dei giornalisti USIGRai ha indetto per venerdì 13 febbraio uno sciopero delle firme per tutti i tg, gr e programmi di informazione. Uno sciopero analogo è già in corso da lunedì fra i giornalisti di Rai Sport. Caso Petrecca, la protesta dei giornalisti Rai Non si placa la tempesta in Rai dopo le polemiche per la disastrosa telecronaca del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

