Walter Giordano aspirante sindaco del campo largo? Un autocandidato

Walter Giordano si presenta come un possibile candidato sindaco del campo largo, anche se si definisce un “autocandidato”. Questa proposta viene annunciata in un contesto in cui si discute sulla convocazione di una riunione del Campolargo, in presenza di un certo interlocutore. La sua candidatura viene presentata come una scelta personale senza conferme ufficiali e senza altri nomi noti coinvolti finora.

E’ il duro affondo di Tonino Gengaro, ultimo candidato sindaco del campo largo e riferimento dell’area Schelein. “Cio’ avviene al netto dei conflitti di interesse palesi dell’azienda familiare di cui e’ indiscusso leader e che, sostanzialmente, gestisce un vero e proprio monopolio nell’ambito funerario, in nome e per conto del Comune di Avellino. Berlusconi docet! – prosegue GENGARO- E’ sorprendente, poi, che proprio le associazioni progressiste che hanno fatto parte della coalizione che mi ha sostenuto alle scorse amministrative siano state escluse da questo confronto iniziale. Hanno forse il torto di esprimere un pensiero originale e non conformista? Auspico che nel PD e nel centrosinistra irpino si possa aprire una discussione vera, nel merito dei problemi della citta’ e per costruire una alleanza credibile per il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

