Gioielli taniche d' olio e piattini del servizio buono badante assolta dall' accusa di aver rubato 200mila euro

Dopo sette anni di processo, la badante accusata di aver sottratto gioielli per un valore di 200mila euro, oltre a olio, stoviglie e biancheria, è stata assolta dalla Corte d’appello di Perugia. La decisione è arrivata perché non ci sono prove certe che la coinvolgano, e di fronte a un dubbio si è optato per l’assoluzione. La vicenda ha avuto un lungo iter giudiziario prima di concludersi con questa sentenza.

Badante accusata di aver rubato gioielli per 200mila euro (ma anche quindici litri di olio, stoviglie e biancheria), ma dopo sette anni la Corte d’appello di Perugia la assolve perché non c’è la certezza che sia stata lei e di fronte a un “dubbio”, scatta l’assoluzione.Ci sono voluti sette anni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Spintonano dipendente e arraffano 200mila euro in gioielli: il colpo sfuma grazie a un vigile del fuoco fuori servizioVimodrone (Milano), 9 gennaio 2026 – Erano riusciti a mettere a segno il colpo, scappando con quasi 200mila euro in gioielli. Aveva riempito anziana di pugni, calci e insulti ripresi in video: badante assolta da accusa di maltrattamentiÈ accaduto a Rimini: dopo il versamento di un risarcimento economico nei confronti della badante è decaduta l'accusa di maltrattamenti, per i quali...