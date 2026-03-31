Progetto Spugna anti-piena in tour a Cinisello e Sesto

Il progetto Spugna, promosso dalla Città Metropolitana, sta portando avanti un tour nel Nord Milano con diverse tappe. Recentemente, a Paderno Dugnano, è stato completato un intervento di drenaggio urbano sostenibile, finalizzato ad assorbire l’acqua in eccesso durante le piene. Le attività si concentrano sulla gestione delle acque meteoriche attraverso interventi di prevenzione e miglioramento delle reti di scolo.

Il progetto Spugna di Città Metropolitana in tour nel Nord Milano. A Paderno si è concluso il lavoro di drenaggio urbano sostenibile per assorbire l’acqua in eccesso. Dove c’era un grande parcheggio, ora c’è una grande area verde connessa al parco esistente. "Spazi che come una spugna assorbono l’acqua, senza creare picchi nelle fognature in caso di forti piogge ma in un avvallamento che diventa un bacino di bioritenzione", spiega Città Metropolitana, impegnata in 88 interventi in 32 Comuni con una stima di oltre 307mila metri cubi di acqua drenata all’anno. L’operazione, interamente basata su tecnologie naturali, ha consentito di riqualificare un’area di 25mila 332 metri quadri vicina al campo sportivo di via Serra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Progetto Spugna” anti-piena in tour a Cinisello e Sesto Articoli correlati Progetto spugna, addio a 30 tigli: proteste a OperaIl cantiere della Città metropolitana di Milano relativo al “progetto spugna“ in via Bozzini è stato allestito. Prima piazza “spugna”, il progetto sta diventando realtàDi fronte alla Chiesa di nostra Signora della Misericordia, più conosciuta come la Chiesa di vetro di Baranzate, la prima piazza pubblica “Spugna”...