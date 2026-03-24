L' ultima intervista a Gino Paoli | Non ho ancora superato la morte di mio figlio Giovanni La polemica con Elodie? Non sapevo chi fosse giuro

Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, è morto: aveva 91 anni. Ripubblichiamo l’ultima intervista apparsa sul Corriere, firmata da Aldo Cazzullo e pubblicata il 28 luglio 2025. DAL NOSTRO INVIATOGENOVA - Gino Paoli va per i novantuno. Sua suocera Leda, che ha due anni più di lui ed è di Modena, ha preparato le tagliatelle. A tavola ci sono la moglie, Paola, e la figlia che Gino ha avuto da Stefania Sandrelli, Amanda. Padre e figlia hanno gli stessi occhi. «Tutte le volte che andavo da Maurizio Costanzo — racconta lei —, scoppiava a ridere. Poi diceva: “Non ti offendere Amanda, ma quando ti guardo mi sembra di vedere Gino Paoli con la parrucca”». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Contenuti utili per approfondire Gino Paoli

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Gino Paoli: Ho preso a morsi la vita. In amore ho fatto soffrire, ma per quelle donne ci sarò sempreRipubblichiamo questa intervista del 20 settembre 2024 al cantautore in occasione dei suoi 90 anni. Paoli è morto oggi a Genova ... repubblica.it

È morto all'età di 91 anni il cantautore Gino #Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha comunicato la famiglia, chiedendo la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934 ma adottato e cresciuto nella sua - facebook.com facebook

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