Gino Paoli, noto cantautore, è deceduto ieri all’età di 91 anni. Nel corso della sua carriera ha mantenuto rapporti con diversi musicisti, tra cui artisti originari di Bologna. Tra le sue amicizie più durature si contano legami con musicisti attivi dagli anni Sessanta ai primi anni del Duemila. La sua influenza si è estesa nel tempo, lasciando un segno nel panorama musicale italiano.

Gino Paoli se n’è andato ieri a 91 anni e tra le tantissime eredità del suo talento, lascia anche quella speciale amicizia che ha provato in epoche nettamente distinte, dagli anni Sessanta agli anni Venti del Duemila, per i musicisti bolognesi. Da Lucio Dalla ai Magenta#9, per intenderci, questi ultimi soprannominati ’i Ceffi della Bolognina’, che dal 2022 divennero amici del cantautore grazie a una cover e alla curiosità di sua moglie, Paola Penzo. Paoli e Dalla invece si erano conosciuti nel 1963 a un Cantagiro dove Lucio suonava con i Flippers. "Mi resi subito conto che mi trovavo di fronte a un fenomeno assoluto mai visto prima", raccontava un Gino Paoli ottantaduenne all’Avvenire, ricordando quell’epoca sulla cresta dell’onda per Senza fine, La gatta e Il cielo in una stanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gino Paoli e i legami sotto le Torri. Da Lucio Dalla ai Magenta#9

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