Ginnastica aerobica Italia protagonista a Cantanhede | azzurri in tutte le finali dell’Open e volano nella Coppa del Mondo mixed pair

A Cantanhede, l’Italia si distingue nella ginnastica aerobica, conquistando tutte le finali dell’Open e qualificandosi per la Coppa del Mondo mixed pair. Nelle qualifiche senior individuali, Rexhepi si è piazzato terzo e Frigeni quinto, mentre Cenci e Rusu sono passati alla finale tra gli uomini. La competizione vede così gli atleti italiani protagonisti in diverse categorie.

Rexhepi terza e Frigeni quinta nelle qualifiche senior individuali, Cenci e Rusu in finale tra gli uomini. Le due coppie miste FGI terze e quarte nella World Cup: FaleraRexhepi a 19.200 e ColnagoMarras a 19.100. Il Trio Baby in final eight con 16.700 Trasferta portoghese da incorniciare per la delegazione italiana di ginnastica aerobica guidata da Luisa Righetti e Graziano Piccolo. A Cantanhede, nell’International Open Competition concomitante alla Coppa del Mondo, gli azzurri hanno conquistato l’accesso a tutte le finali disponibili, sia tra i big che nella categoria giovanile, con risultati che fanno ben sperare in vista della stagione estiva. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Coppa del Mondo Ginnastica Artistica 2026: doppio podio italiano nella prima giornata di finali a CottbusLa stagione internazionale di ginnastica artistica 2026 è partita col botto per la Nazionale italiana alla prima tappa di Coppa del Mondo a Cottbus,... Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmicaDopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle... Tutti gli aggiornamenti su Ginnastica aerobica Italia protagonista... Argomenti discussi: Cantanhede apre il nuovo ciclo olimpico: il mondo dell’Aerobica riparte dal Portogallo; Mondiali di paraciclismo, Claudia Cretti conquista l'argento nella prova in linea categoria WC5. Andreoli-Di Felice oro nella cronometro.