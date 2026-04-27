Ginecologa scomparsa | il livello del lago cala ma non restituisce Sara

Il lago di Santa Giustina è stato percorso di nuovo nel fine settimana, con il livello dell’acqua che si è abbassato, rivelando alcune zone emerse. La seconda ricerca mirata alla ginecologa scomparsa a marzo 2021 si è conclusa senza trovare alcuna prova o traccia della donna. Non ci sono state altre operazioni o interventi nelle acque del lago dopo questa perlustrazione.

Forlì, 27 aprile 2026 – Il lago s’abbassa, le sponde riemergono, ma di Sara Pedri non c’è traccia. Sabato, nelle acque del lago di Santa Giustina, si è chiusa senza esito la seconda perlustrazione alla ricerca alla ginecologa forlivese di 31 anni scomparsa il 4 marzo 2021. Secondo gli inquirenti, la giovane – che lavorava all’ospedale Santa Chiara di Trento – si sarebbe tolta la vita gettandosi nel lago. La sua auto, una T-Roc, venne ritrovata sul ponte di Mostizzolo, proprio di fronte al bacino. Nei mesi precedenti, la dottoressa si era lamentata con i familiari del clima nel reparto di ostetricia e ginecologia, parlando di presunti episodi di mobbing.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ginecologa scomparsa: il livello del lago cala, ma non restituisce Sara Notizie correlate Ripartite le ricerche di Sara Pedri: il mistero della ginecologa scomparsa cinque anni fa"Oggi sono iniziate le ricerche della nostra Sara", questo l'annuncio che arriva sui social dai cari di Sara Pedri, la ginecologa forlivese scomparsa... Leggi anche: Ripartite le ricerche di Sara Pedri la ginecologa scomparsa cinque anni fa in Trentino Aggiornamenti e contenuti dedicati Caso Pedri, nuove ricerche della ginecologa scomparsa nel 2021Sono in corso nuove ricerche nel lago di Santa Giustina di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa in Trentino il 4 marzo del 2021. Sappiamo bene che dopo cinque anni difficilmente troveremo un corpo. Lo ... ansa.it Nuove ricerche della ginecologa Sara Pedri, scomparsa nel 2021Sono in corso nuove ricerche nel lago di Santa Giustina di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa in Trentino il 4 marzo del 2021. Come già avvenuto durante le ricerche effettuate negli anni scorsi, i ... ansa.it