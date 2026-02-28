Ripartite le ricerche di Sara Pedri | il mistero della ginecologa scomparsa cinque anni fa

Le ricerche di Sara Pedri sono riprese dopo cinque anni dalla sua scomparsa. La ginecologa forlivese è scomparsa il 4 marzo 2021 nel lago di Santa Giustina, in Trentino. Oggi i familiari hanno annunciato sui social l'inizio delle nuove operazioni di ricerca. Le autorità stanno coordinando le attività nel tentativo di trovare eventuali tracce della donna.

"Oggi sono iniziate le ricerche della nostra Sara", questo l'annuncio che arriva sui social dai cari di Sara Pedri, la ginecologa forlivese scomparsa nel nulla cinque anni fa, il 4 marzo del 2021, nel lago di Santa Giustina, in Trentino. La ripresa delle ricerche arriva dopo il via libera della. Sara Pedri, dalla prefettura di Trento c'è l'ok: riprenderanno le ricerche della ginecologa scomparsa cinque anni faLa richiesta è stata accolta, anche se al momento non è stata ancora fissata una data ufficiale per la ripresa delle operazioni A quasi cinque anni... Sara Pedri, riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa: "Ci basterebbe trovare qualcosa di lei"Riprenderanno a breve le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento a marzo del 2021. Cronaca. Trento, ripartono le ricerche di Sara Pedri: si scava ancora nel lago per la ginecologa di Forlì