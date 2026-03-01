ripartite le ricerche di sara pedri la ginecologa scomparsa cinque anni fa in trentino

Le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa cinque anni fa in Trentino, sono state riprese. Le forze dell'ordine hanno ripreso le indagini nella zona in cui era stata vista l'ultima volta. Non ci sono ancora novità significative, e le attività di ricerca continuano con l'obiettivo di trovare eventuali tracce o indizi. La scomparsa ha suscitato grande attenzione pubblica.

Della giovane non si hanno più notizie dal marzo del 2021. Assolti i colleghi che erano indagati per mobbing Sono ripartite in Trentino le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa misteriosamente cinque anni fa. A darne notizia è stata la famiglia della giovane. I soccorritori sono entrati in azione nelle acque del lago di Santa Giustina. Oggi sono iniziate le ricerche della nostra Sara. Sentivo il bisogno di condividere con voi, che non ci avete mai lasciati soli, questo momento così carico di emozione, di attesa, di speranza e di dolore insieme“. Queste le parole di Emanuela Pedri, sorella della giovane ginecologa scomparsa nel 2021. “Sappiamo bene che dopo cinque anni difficilmente troveremo un corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

