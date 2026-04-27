Gilead torna al centro dell’attenzione con la trasmissione di “The Testaments”, ambientata quindici anni dopo gli eventi di “Il racconto dell’ancella”. La serie, creata da Bruce Miller e disponibile su Disney+, riporta sullo schermo le vicende di un regime autoritario e delle persone che cercano di opporsi a esso. La narrazione si concentra sulle nuove generazioni coinvolte in questa lotta per la libertà.

? Cosa sapere Disney+ lancia The Testaments con Bruce Miller ambientato quindici anni dopo Il racconto dell'ancella.. La nuova serie esplora le dinamiche di potere interne al regime totalitario di Gilead.. Dopo 15 anni dalla narrazione originale, la saga di Gilead torna su Disney+ con The Testaments, una nuova produzione distopica diretta da Bruce Miller che riprende le vicende ambientate negli Stati Uniti trasformati in una totalitaria. Il nuovo capitello narrativo si colloca un decennio e mezzo dopo gli eventi che hanno caratterizzato Il racconto dell’ancella, esplorando le crepe di un sistema nato da un crollo della fertilità dovuto a malattie e inquinamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gilead torna: la lotta per la libertà scuote il regime di The Testaments

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