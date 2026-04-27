gila obiettivo caldo giocatore in linea con le strategie del club di adl

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il difensore della Lazio, considerato un obiettivo caldo per la prossima sessione di mercato. La società partenopea sembra interessata a un profilo che possa rafforzare la linea difensiva, in linea con le strategie del club guidato dall'amministratore delegato. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giocatore viene seguito da vicino dai dirigenti azzurri.

La dirigenza partenopea segue con interesse il difensore Gila della Lazio, in vista della prossima sessione di mercato. Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il calciatore spagnolo è destinato a diventare uno dei nomi più ambiti del prossimo mercato. Classe 2000, è considerato un profilo in crescita e con ampi margini di miglioramento ma c’è grande concorrenza su di lui. Per gli azzurri rappresenterebbe un innesto ideale per rinforzare la difesa e allo stesso tempo cautelarsi in vista di possibili cessioni. Un’operazione che unirebbe prospettiva e qualità, in linea con la strategia del club. Gila andrebbe ad arricchire un reparto che dovrebbe perdere Juan Jesus, in scadenza di contratto a giugno.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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