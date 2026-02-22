Mercato Napoli ADL vuole rubarlo alla rivale | già contattati gli agenti del giocatore

L’AD del Napoli ha contattato gli agenti di un giovane talento per convincerlo a trasferirsi. La sua intenzione è rafforzare la squadra e superare la rivale in classifica. La trattativa ha suscitato interesse tra i tifosi e i media, poiché il club cerca di anticipare la concorrenza. Nei prossimi giorni si aspetta una risposta ufficiale, mentre il mercato rimane molto attivo. La decisione finale potrebbe influenzare le sorti del campionato.

Ritorno in campo per il Napoli, che oggi alle 15.00 affronterà l' Atalanta di Raffaele Palladino, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo tre punti per i partenopei, che proveranno ad approfittare della sconfitta interna della Juventus contro il Como, tornando così alla vittoria dopo il pari con la Roma. Proprio in casa Roma, i campioni d'Italia stanno guardando per il mercato estivo: avviati i contatti con Zeki Celik. Celik non rinnova con la Roma: anche il Napoli si aggiunge alla corsa. I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Celik con addosso la maglia della Roma.