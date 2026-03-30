La reazione del club di ADL alle parole di Lukaku

Il club di ADL ha risposto alle dichiarazioni di Lukaku riguardo al suo mancato rientro a Castel Volturno. La vicenda riguarda la permanenza dell’attaccante belga nel ritiro del Napoli, con tensioni tra le parti. La discussione si è concentrata sulla situazione contrattuale e sulle comunicazioni ufficiali tra il giocatore e il club. La questione resta al centro dell’attenzione nel mondo del calcio italiano.

Continua a tenere banco la vicenda del mancato rientro a Castel Volturno di Romelu Lukaku. L’inviato di Sky Massimo Ugolini, ha riferito gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, dopo il post dell’attaccante belga pubblicato sulle sue pagine social: “Prove di pace, o quantomeno di tregua. Romelu Lukaku è rimasto in Belgio dopo il forfait con la nazionale e il Napoli lo aspetta per domani in città per riprendere la preparazione verso il Milan. Nei giorni scorsi gli azzurri gli avevano dato un ultimatum: o torni entro martedì o sei fuori rosa”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - La reazione del club di ADL alle parole di Lukaku Articoli correlati Caso Lukaku: dal Belgio duro attacco al club di ADLIl mancato rientro di Romelu Lukaku a Castel Volturno continua a fare molto rumore, e dal Belgio arriva un duro attacco al club di Aurelio De... Leggi anche: Scoppia il caso Lukaku a Napoli: il belga diserta la ripresa a Castel Volturno. La reazione del club