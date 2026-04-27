Giffoni 2026 | l’Icaro mitologico ispira la 56ª edizione del festival

La 56ª edizione del festival si svolge a Giffoni nel 2026 e si ispira al mito di Icaro. L’evento coinvolge migliaia di giovani e si concentra sul tema della crescita e delle ambizioni. Attraverso il cinema, il festival propone un percorso che invita i partecipanti a riflettere sui sogni e sulle sfide legate al desiderio di volare più in alto. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con proiezioni, incontri e attività dedicate ai giovani spettatori.

Giffoni 2026: la 56ª edizione del festival si ispira al mito di Icaro. Un viaggio tra ambizioni e crescita che torna a coinvolgere migliaia di giovani con il cinema come guida. Il mito di Icaro, figura ancestrale che incarna il desiderio umano di superare i propri confini e la fragilità delle ambizioni, diventa l'anima profonda di Giffoni, il celebre evento dedicato alle nuove generazioni che si appresta a vivere la sua 56ª edizione. La scelta di questo simbolo non è casuale, ma riflette l'essenza stessa della manifestazione, da sempre attenta alle inquietudini, ai sogni e alla ricerca di identità che caratterizzano l'universo giovanile.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giffoni 2026: l’Icaro mitologico ispira la 56ª edizione del festival Notizie correlate Educazione stradale, al via la nuova edizione del progetto IcaroNuove iniziative rivolte soprattutto ai giovani riguardo il tema dell'educazione stradale. Festival del Cinema di Spello 2026, tutto pronto per la doppia premiazione della XV edizioneIl Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema si avvicina al gran finale della sua quindicesima edizione e si... Aggiornamenti e contenuti dedicati Giffoni 2026: l’Icaro mitologico ispira la 56ª edizione del festivalGiffoni 2026: la 56ª edizione del festival si ispira al mito di Icaro. Un viaggio tra ambizioni e crescita che torna a coinvolgere migliaia di giovani con il cinema come guida. 2anews.it Icaro simbolo della 56/a edizione del Giffoni Film FestivalSi avvicina sempre di più il tempo del Giffoni Film Festival e sono ormai pronti gli oltre 5mila giurati, selezionati da oltre 40 nazioni e 500 città e comuni di Italia, che faranno parte delle varie ... ansa.it