Educazione stradale al via la nuova edizione del progetto Icaro

Il progetto Icaro, dedicato all’educazione stradale, è ripartito dopo che molti giovani hanno sottovalutato l’importanza delle regole sulla strada. La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero delle Infrastrutture, organizza nuove attività nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi. Questa iniziativa mira a ridurre gli incidenti tra i giovani e a promuovere comportamenti più responsabili. Le prime sessioni sono già in programma nelle scuole di diverse città.

Nuove iniziative rivolte soprattutto ai giovani riguardo il tema dell'educazione stradale. Avviato anche quest'anno il Progetto Icaro, promosso dalla Polizia di Stato, insieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina con la collaborazione di numerosi enti e fondazioni. Chiaro l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull'importanza del rispetto delle regole e sull'adozione di una cultura della sicurezza che imponga stili di comportamento e condotte diligenti. In quest'ottica la Polizia Stradale di Messina, ha promosso una serie di iniziative e di incontri con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia peloritana che culmineranno nel mese di maggio e che avranno inizio il 24 febbraio alle 9,30 presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, con la messa in scena della rappresenta- zione Teatrale "17 Minuti" scritta e diretta da Riccardo Leonelli ed interpretata dalla Compagnia Teatrale "Il Sipario", riservata agli studenti delle 4^ e 5^ classi delle scuole superiori.