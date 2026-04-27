Giappone terremoto di magnitudo 6.1 sull'isola di Hokkaido

Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato alle 5:30 ora locale sulla parte meridionale dell’isola di Hokkaido, in Giappone. L’epicentro si trovava a circa 80 chilometri di profondità. L’evento sismico si è verificato alle 23:30 in Italia. Non sono stati forniti dettagli immediati sui danni o sulle persone coinvolte.

Il Giappone continua a tremare: alle 5:30 ora locale (le 23:30 in Italia) un sisma di magnitudo 6.1 si è registrato nella parte meridionale dell'isola di Hokkaido a una profondità di circa 80 chilometri.🔗 Leggi su Fanpage.it Giappone, terremoto di magnitudo 7.6: un furgoncino intrappolato in una voragine. Notizie correlate Leggi anche: Terremoto a Ischia: scossa di magnitudo 2.6 rilevata sull’isola napoletana. Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 6 colpisce Cuba: l’isola è senza elettricità e connessione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giappone, sisma di magnitudo 7.5: allarme tsunami rientrato; Giappone, terremoto 7.7 e allerta tsunami. Onda anomala di 80 centimetri. E ora si teme il Big One; C’è stato un terremoto di magnitudo 7.7 al largo del Giappone; Terremoto di magnitudo 7,5 al largo del Giappone, treni fermi: allerta su possibile mega sisma. Giappone, terremoto di magnitudo 6.1 sull’isola di HokkaidoIl Giappone continua a tremare: alle 5:30 ora locale (le 23:30 in Italia) un sisma di magnitudo 6.1 si è registrato nella parte meridionale dell’isola di Hokkaido a una profondità di circa 80 ... fanpage.it Terremoto di magnitudo 6.1 nella notte: autorità in allerta e monitoraggi in corsoScossa di terremoto di magnitudo 6.1 nel nord del Giappone: epicentro a Sarabetsu e monitoraggio costante delle autorità. notizie.it In Giappone c’è una prefettura che rimborsa i giovani che utilizzano app di dating per incontrare l’anima gemella. È un tentativo di contrastare la crisi demografica. Ce ne parla @milliferrario - facebook.com facebook Giappone, Riccardo #Muti dirige il Don Giovanni a #Tokyo: tutto esaurito per tre date al #Bunkakaikan La produzione è firmata x la regia da Chiara Muti e interpretata da un cast di altissimo livello. Italia sempre protagonista in Giappone x diplomazia culturale x.com