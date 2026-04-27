Giappone allerta terremoto revocata | resta il rischio di scosse

Dopo la scossa di magnitudo 7.7 registrata nella regione di Iwate, le autorità giapponesi hanno revocato l’allerta terremoto che era stata emessa. Tuttavia, la Japan Meteorological Agency ha confermato che permane il rischio di ulteriori scosse nella stessa area, mantenendo le precauzioni in vigore. La zona resta sotto osservazione in attesa di eventuali nuovi eventi sismici.

? Cosa sapere Giappone, revocata l'allerta terremoto dopo la scossa di magnitudo 7.7 a Iwate.. La JMA segnala il rischio concreto di nuovi eventi sismici nella zona.. L’allerta per un possibile terremoto di forte intensità è stata ufficialmente revocata in Giappone, una settimana dopo la violenta scossa di magnitudo 7.7 che ha colpito le acque della prefettura di Iwate. Il provvedimento, emesso dalle autorità locali, chiude la fase di emergenza straordinaria, ma non garantisce la fine del pericolo per la popolazione colpita. Il sisma avvenuto sette giorni fa al largo di Iwate aveva causato feriti in dieci persone, con due di queste in condizioni critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giappone, allerta terremoto revocata: resta il rischio di scosse Giappone, forte terremoto colpisce il nord-est del Paese Notizie correlate Leggi anche: Campi Flegrei in allerta: due scosse di terremoto scuotono la notte. Arzano, scorta revocata al giornalista: il rischio clan resta altoLa decisione di privare Domenico Rubio della protezione statale ha scosso l’ambiente giornalistico di Arzano, dove il cronista aveva vissuto sotto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scossa di magnitudo 7.7 in Giappone. Allerta per possibile maxi terremoto nel nord; Giappone: tsunami dopo forte terremoto, evacuazioni a Iwate e Hokkaido; Terremoto magnitudo 7.4 in Giappone: è allarme tsunami; Giappone, terremoto e allerta tsunami: rischio onde fino a 3 metri. Giappone, terremoto di magnitudo 7.5: rientra allarme tsunami. Segnalati danniUn terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che, dopo il sisma, ha emesso un'allerta tsunami per onde fino ... tg24.sky.it Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.4: lo tsunami si abbatte sulle coste, allerta per altre scosse. Controlli nelle centrali nucleariUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). ?? ... leggo.it Giappone verso Marte: la missione MMX è pronta al lancio per Phobos x.com Un mese in Giappone, in solitaria, alla scoperta di questa terra e di me stesso. Il Giappone è un paese poliedrico, fatto di tante cose: strade perfette, ordine, pulizia. Una storia antichissima e una modernità fuori da ogni logica per noi italiani. Città in grado di ra - facebook.com facebook