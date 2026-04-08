Campi Flegrei in allerta | due scosse di terremoto scuotono la notte

Nella notte, i territori dei Campi Flegrei sono stati interessati da due scosse di terremoto. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione e sono state registrate dalle reti di monitoraggio sismico. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere dati per valutare l’andamento del fenomeno sismico.

"> Nuovo Sciame Sismico nei Campi Flegrei. Il 7 aprile 2026, Napoli è stata scossa da un’intensa attività sismica che ha interessato in particolare i Campi Flegrei. La prima scossa, con una magnitudo di 3.3, ha colpito l’area alle 4:32 del mattino, svegliando gran parte della popolazione da Pozzuoli fino ai quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli, Fuorigrotta e Agnano. Questo evento sismico ha riacceso le preoccupazioni della cittadinanza riguardo alla stabilità della zona, notoriamente soggetta a fenomeni vulcanici e bradisismo. Le informazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano (INGV) indicano che, a breve distanza dall’evento principale, si è registrata una seconda scossa alle 4:38, di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Campi Flegrei in allerta: due scosse di terremoto scuotono la notte. Leggi anche: Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei nella notte: la più forte di magnitudo 3,3 Terremoto a Napoli, due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi(Adnkronos) – Due scosse di terremoto si sono verificate oggi mercoledì 14 gennaio 2026 nell'area dei Campi Flegrei. Campi Flegrei in allerta: terremoti all'alba e altre zone ribollono | 07/12/2025 Temi più discussi: Campi Flegrei, con i nuovi sensori ci prepariamo anche per l'allerta di livello arancione; Campi Flegrei in allerta: sciame sismico con 16 scosse; Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: Ma nessuna variazione di allerta; CAMPI FLEGREI. VERTICE IN PREFETTURA: CONFERMATA L’ALLERTA GIALLA E FOCUS SULLA PREVENZIONE. Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: «Ma nessuna variazione di allerta»Uno sciame sismico con sedici terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 3.3 registrato dai sismografi dell’Ingv poco dopo le 4.30 di ieri, ha svegliato i quasi ... ilmattino.it Campi Flegrei in allerta: sciame sismico con 16 scosseLa terra torna a tremare con forza sotto i piedi dei residenti campani, scatenando una nuova ondata di paura nel cuore della notte. Tra le 4:32 e ... thesocialpost.it Campi Flegrei. . INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CPO DEL COMUNE DI POZZUOLI - facebook.com facebook Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com