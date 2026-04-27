Giant e Liv rinnovano la gamma di scarpe road offroad e freeride

Due marchi taiwanesi hanno annunciato il rinnovo della loro linea di scarpe dedicate a diverse discipline ciclistiche. La gamma comprende complessivamente 18 modelli, studiati per biciclette da strada, mountain bike, gravel e freeride. I nuovi prodotti sono stati presentati in diverse categorie, evidenziando una varietà di soluzioni pensate per diversi tipi di utilizzo. La novità interessa sia le scarpe per le competizioni su asfalto sia quelle destinate a percorsi offroad.

Giant e Liv, quest'ultimo brand dedicato esclusivamente alle donne, rinnovano completamente la gamma di scarpe per il ciclismo. Tre linee complete per ciascuno, che partono dal mondo road passando per l’universo gravel ed Mtb, sino ad approdare al freeride. E con diverse fasce di prezzo, per accontentare ogni budget. Il nome Surge identifica il modello da strada, e si presenta con forme decisamente attuali. Il top è rappresentato dalla Surge 1. La base è molto ampia, per una calzata comoda sia nella zona anteriore che nel tallone, mentre nella soletta interna è possibile variare degli specifici inserti per “tunizzare” al meglio la posizione dell’arco plantare.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giant e Liv rinnovano la gamma di scarpe road, offroad e freeride Notizie correlate Leggi anche: Nissan Vision: gamma semplificata, rapidità di sviluppo e AI sulla gamma Sit in contro la chiusura di Scarpe e Scarpe, il dramma delle undici dipendentiUndici dipendenti, tutte donne e gran parte mamme, a rischio del posto di lavoro.