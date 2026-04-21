Il produttore giapponese ha presentato una nuova strategia che mira a semplificare la gamma di veicoli, riducendo il numero di modelli offerti. L’obiettivo è accelerare i tempi di sviluppo dei nuovi prodotti, con un’attenzione particolare all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei vari modelli. La proposta prevede anche un miglioramento nell’efficienza dei processi produttivi e nella risposta alle esigenze del mercato.

Nissan prova a ripartire da una parola chiave molto precisa: chiarezza. Nel posizionamento del marchio, nelle scelte di gamma, nelle priorità industriali e nella direzione tecnologica. È questo il senso del piano presentato dal management della casa giapponese: una visione che punta a rendere l’azienda più veloce, più focalizzata e più competitiva, dopo anni in cui la complessità di portafoglio e di organizzazione ha finito per pesare su redditività e capacità di reazione. Il collante ingegneristico destinato a diventare trasversale all’intera offerta è l’intelligenza artificiale, sia sul fronte della guida sia su quello dell’esperienza a bordo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nissan Vision: gamma semplificata, rapidità di sviluppo e AI sulla gamma

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