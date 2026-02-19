Sit in contro la chiusura di Scarpe e Scarpe il dramma delle undici dipendenti

Le undici donne che lavorano nel negozio Scarpe e Scarpe di Pistunina protestano contro la chiusura imminente. La decisione dell’azienda mette in pericolo il loro impiego e le responsabilità familiari. Le dipendenti, molte di loro mamme, si sono radunate davanti all’ingresso del centro commerciale Today, chiedendo spiegazioni e un ripensamento. La manifestazione, organizzata dai sindacati Filcams Cgil e Uiltucs, ha attirato l’attenzione di clienti e passanti. Le lavoratrici continuano a chiedere un confronto con le aziende coinvolte.

Undici dipendenti, tutte donne e gran parte mamme, a rischio del posto di lavoro. Sit-in all'ingresso del negozio Scarpe e Scarpe al centro Today a Pistunina organizzato dai sindacati Filcams Cgil e Uiltucs. L'azienda ha già reso noto che ad aprile intende chiudere il punto vendita per i costi insostenibili, in particolare l'affitto. Per questo è già stata chiesta al proprietario una riduzione. "Lunedì - afferma Giuseppe Ragno della Filcams - torneremo in Sicindustria per un nuovo incontro con la ditta, alle lavoratrici è stato proposto di andare a lavorare a Catania nel negozio più vicino ma non è possibile accettare questa alternativa perché le dipendenti sono in part-time e lo stipendio andrebbe intaccato dal trasporto e da tutti i disagi del caso".