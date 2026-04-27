Tour per i 60 anni di C' era un ragazzo | Gianni Morandi in concerto
OSTUNI - Gianni Morandi torna a cantare sotto le stelle e sceglie anche Ostuni per festeggiare una canzone che, da sessant’anni, attraversa il tempo e continua a parlare a tutte le generazioni. Nel pieno del successo del tour nei palasport, che si avvia alla conclusione con le ultime date in.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Anni '60 - Gianni Morandi - IN GINOCCHIO DA TE
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