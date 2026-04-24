Durante un concerto a Bologna, il cantante ha interpretato una delle sue canzoni più famose, ricordando di averla iniziata a cantare circa 60 anni fa. Il pubblico ha ascoltato con attenzione mentre l’artista rivolgeva parole che sottolineavano come il brano rimanga attuale anche dopo tutti questi anni. La serata si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, con una grande partecipazione di pubblico.

Bologna, 24 aprile 2026 – C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. Il suo nome? Gianni Morandi, che questa sera è tornato a cantarla, per prima, davanti al pubblico di casa. La data del tour più importante, come detto dallo stesso artista 81enne alla vigilia del concerto. E c’era un ragazzo che – verrebbe da parafrasare quello che diceva Enzo Biagi, un altro figlio del nostro Appennino – ha girato il mondo, ma sembra che non sia mai andato via da Bologna e Monghidoro. Ed è proprio l’ultimo singolo scritto da Jovanotti, dedicato al Comune a sud (nonostante la rima ’nord’ per cui è stato poi presto perdonato dagli abitanti) a risuonare in una Unipol Arena sold out.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’era un ragazzo a Bologna, concerto show di Gianni Morandi: “Ho iniziato a cantarla 60 anni fa, è ancora attuale”

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