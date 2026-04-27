L’estate 2026 vedrà il ritorno di un artista molto conosciuto, che partirà con un tour in diverse città italiane. Tra le tappe previste ci sarà anche una tappa speciale a Riccione, che attirerà molti spettatori. Le date ufficiali del tour sono state annunciate e i biglietti saranno disponibili a breve. Si tratta di un evento che coinvolge fan di varie generazioni e richiede un’attenzione particolare per l’acquisto dei biglietti.

Bologna, 27 aprile 2026 - Ci sono artisti che non appartengono solo alla musica, ma a una memoria collettiva. Gianni Morandi è uno di questi: una voce che attraversa le generazioni, capace di trasformare ogni palco in un racconto condiviso, fatto di nostalgia e presente che si intrecciano. E mentre il tour nei palasport si avvia alla conclusione con le ultime cinque date tra aprile e maggio, l’artista bolognese guarda già alla prossima estate, pronto a riportare la sua musica sotto il cielo aperto dell’Italia. Tour estivo con 12 date: la tappa a Riccione. La nuova tournée si intitola “ C’era un ragazzo estate 2026 ”, prodotta da Trident Music, e prevede 12 appuntamenti in location all’aperto tra festival e arene estive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi, l’estate 2026 è in tour: ecco le date, tappa speciale a Riccione. Quando escono i biglietti

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Gianni Morandi, 12 date per il tour «C'era un ragazzo estate 2026» x.com

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