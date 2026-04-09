Gianni Morandi tour 2026 | 11 date per i 60 anni del suo successo

A partire da aprile fino a maggio 2026, il cantautore italiano realizzerà un tour nei principali palasport del paese, con undici tappe in programma. L’evento festeggia i sessant’anni di uno dei brani più celebri della sua carriera, portando sul palco i successi che hanno segnato il suo percorso musicale nel corso degli anni. La tournée rappresenta un’occasione per rivedere dal vivo le canzoni più amate dal pubblico.

Gianni Morandi sbarca nei principali palasport italiani nell’aprile e maggio del 2026 per un tour celebrativo che onora i sessant’anni di uno dei suoi successi più iconici. L’energia dell’eterno ragazzo si prepara a travolgere i palchi nazionali con un progetto che mette al centro il brano C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, uscito originariamente nel 1967. Il viaggio musicale toccherà diverse città, partendo dal Veneto per concludersi in Liguria, portando in scena una selezione accurata di tutta la sua trajetória artistica. Il calendario delle tappe tra Nord e Centro-Sud. Il via ufficiale al cammino sarà dato il 15 aprile, data zero fissata presso la Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano, in provincia di Treviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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