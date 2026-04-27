Gianluca Rocchi Dino Tommasi nominato designatore arbitrale ad interim

Da liberoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dino Tommasi è stato nominato come designatore arbitrale ad interim per le serie A e B, prendendo il posto di Gianluca Rocchi. Tommasi, di 50 anni, assume il ruolo temporaneo in un momento di transizione per gli arbitri dei campionati italiani. La nomina è stata annunciata ufficialmente e avrà validità fino a nuove decisioni o nomine definitive.

A prendere il posto di Gianluca Rocchi è Dino Tommasi. Il 50enne sarà il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l' Ansa in ambienti dell'AIA. Tommasi, di Bassano del Grappa, prende così il posto dell'ex arbitro, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato. L'esordio di Tommasi è avvenuto nel 1993 nella sezione di Bassano del Grappa. Una carriera culminata con l'esordio in Serie A il 15 marzo 2008 in Udinese-Lazio. Prima di diventare designatore ad interim, ha ricoperto anche il ruolo di vicecommissario degli arbitri per la CAN A e B. In occasione di un'intervista per.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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