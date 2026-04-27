La Procura di Milano sta conducendo un’indagine sul sistema arbitrale italiano, attualmente con cinque persone iscritte nel registro degli indagati. Secondo quanto riferito dall’Ansa, potrebbero essere coinvolte altre persone nel corso delle prossime settimane. La vicenda riguarda aspetti legati all’amministrazione e alle procedure all’interno del sistema arbitrare. Le autorità continuano le verifiche per chiarire eventuali irregolarità.

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano per ora ha cinque indagati. Lo ricorda l’Ansa che aggiunge: presto potrebbe aggiungersene altri. Il passaggio più delicato è quello sul clima che si respira alla Procura di Milano. L’agenzia giornalistica scrive di clima di tensione. A coordinare l’inchiesta ( che è in corso da più di un anno ) c’è il pm Maurizio Ascione che ha fatto da solo, coordinando il Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza. Gli indagati sono: il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi accusati di ipotesi di concorso in frode sportiva e ambedue autosospesi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, cinque indagati (per ora). Tensione in Procura

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