Il Partito Democratico si schiera con Roberto Saviano, sostenendo che un eventuale successo del sì al referendum sulla separazione delle carriere potrebbe indebolire la lotta alla mafia. La posizione del Pd si allinea con le parole dello scrittore, che ha più volte sottolineato come questa misura possa favorire chi ha legami con il crimine organizzato. La campagna referendaria si infiamma, con i sostenitori del sì che cercano di convincere gli elettori a votare contro, mentre il partito di centrosinistra mette in guardia sui rischi di un cambiamento che potrebbe rendere più

Per il Pd Roberto Saviano ha ragione. Se vincerà il Si al referendum sulla separazione delle carriere si indebolirà la lotta alla mafia. Lo ha ribadito oggi una delle figure di punta di Largo del Nazareno, Debora Serracchiani. Senza pudore. Le parole di Serracchiani. “ Garantire piena autonomia e indipendenza alla magistratura è una condizione essenziale per rendere efficace il contrasto alle mafie “. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito democratico, a margine dell’iniziativa per i 50 anni della presentazione della relazione di minoranza in Antimafia redatta da Pio la Torre insieme al giudice Cesare Terranova. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pd sposa la linea Saviano: “Se vince il si si indebolisce la lotta alla mafia”. Quando la realtà supera la fantasia

Roberto Saviano critica duramente il sì al referendum sulla separazione delle carriere.

Roberto Saviano critica duramente il voto Sì al referendum sulla separazione delle carriere.

