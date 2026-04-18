Rapina banca a Napoli la realtà supera la fantasia | parte la truffa del finto addetto che chiede se ci sono valori in casa

A Napoli, si è verificata una rapina in banca seguita da un episodio insolito: un individuo si è spacciato per un dipendente e ha chiesto se ci fossero valori in casa, tentando di trarre vantaggio dalla confusione. La situazione ha attirato l’attenzione per la sua singolarità, dimostrando come i tentativi di raggiro possano assumere forme inaspettate anche dopo un evento criminale. La polizia sta indagando sui due episodi collegati.

Dopo la rapina beffa, con ladri in fuga nel sottosuolo e un bottino ancora non quantificato di preziosi e valori, a Napoli scatta la truffa della rapina. A segnalarlo i Carabinieri del Comando partenopeo che invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non fornire informazioni sensibili. "Voglio aiutarla a proteggere i suoi beni" A telefonare è un uomo dai modi gentili e i toni cortesi che dice di essere impegnato nelle indagini relative alla rapina avvenuta a Piazza medaglie d’Oro, nell’Istituto bancario Credit Agricòle, per poi chiedere se in casa ci sono gioielli e contanti. Il passaggio successivo, chiaramente, è l'invito a "ritirarli" per metterli al sicuro.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rapina banca, a Napoli la realtà supera la fantasia: parte la truffa del finto addetto che chiede se ci sono valori in casa Notizie correlate Il Pd sposa la linea Saviano: “Se vince il si si indebolisce la lotta alla mafia”. Quando la realtà supera la fantasiaLa Serracchiani rilancia l'incredibile paradigma dello scrittore dimostrando che i democratici non hanno nessun argomento Per il Pd Roberto Saviano... “Sono fuggiti lì”. Rapina in banca a Napoli, la notizia sui ladri è appena arrivataIl colpo messo a segno alla filiale numero dieci del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro sembra destinato a passare alla storia della cronaca... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Radio1 Rai. . #Napoli Si fa strada l’ipotesi della talpa interna nella rapina in banca che ha visto gli autori in fuga dalla rete fognaria. Hanno scavato a mano per settimane utilizzando dei secchi. 6 i rapinatori, probabilmente italiani. Sui social di #Radio1 il racco facebook la rapina in banca a Napoli di ieri - il buco x.com