Giallo di Pamela le 10 ore in caserma di Francesco Dolci e le foto delle viti ‘sospette’

Francesco Dolci ha trascorso dieci ore in caserma nell’ambito delle indagini sul caso Pamela. Durante questa permanenza sono state scattate alcune fotografie che mostrano viti ritenute sospette. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene la sua innocenza e chi invece nutre dubbi sulla sua posizione. La situazione rimane complessa, con molti elementi ancora da chiarire.

Francesco Dolci si muove su un crinale instabile. Attorno a lui si addensano giudizi opposti, inconciliabili. C’è chi liquida le sue teorie come nebulose, strampalate, teatrali, esibite davanti alle telecamere senza riscontri concreti (a partire dalla madre di Pamela Genini, che lo ha definito senza giri di parole “ossessionato” dalla figlia). E chi, invece, intravede in quest’uomo dalla parlantina irrefrenabile e gli occhiali a goccia una qualche forma di verità: imperfetta, forse, ma autentica. Vien da pensarlo ogni qual volta pronuncia le parole “giustizia per Pamela”. La parlantina si arresta, la voce s’incrina nell’attimo che precede un gemito di pianto.🔗 Leggi su Bergamonews.it Pamela, Francesco Dolci in caserma dai carabinieri: ascoltato per ore con i genitoriLunedì pomeriggio, 13 aprile, Francesco Dolci e i suoi genitori hanno fatto tappa al Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo per essere... Pamela Genini e il cadavere decapitato, Francesco Dolci e i genitori in caserma da ore: sentiti dai carabinieriSentiti a sommarie informazioni da ore per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini l'ex fidanzato Francesco Dolci e i genitori di lui.