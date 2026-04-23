Geppi Cucciari stasera | show tra musica teatro e grandi ospiti

Stasera su Rai 3 alle 21.20, Geppi Cucciari conduce il programma Splendida Cornice, trasmesso da Roma. La puntata include performance di Ute Lemper e Diego Abatantuono e un dibattito con Amalia Ercoli Finzi. La trasmissione combina musica, teatro e conversazioni con ospiti di vari settori.

? Cosa sapere Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice su Rai 3 stasera 23 aprile a Roma.. Il programma unisce performance di Ute Lemper e Diego Abatantuono al dibattito con Amalia Ercoli Finzi.. Stasera, giovedì 23 aprile 2026, Geppi Cucciari guida la nuova edizione di Splendida Cornice su Rai 3, portando in diretta dagli studi di Teulada a Roma un palinsesto che intreccia musica, teatro e dibattito tra cultura e intrattenimento. Il programma si apre con una selezione artistica di alto profilo. Ute Lemper, figura centrale del teatro musicale internazionale, si esibirà nel brano Blowing in the wind accompagnata al pianoforte da Vana Gierig. La serata prevede anche il coinvolgimento di Mietta, che canterà Vattene amore insieme alla conduttrice, mentre l’attore Diego Abatantuono e lo chef Giorgio Locatelli saranno tra gli ospiti in studio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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