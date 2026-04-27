Giada realizza il suo sogno e apre un salone di acconciature | Non ho scelto la strada più facile ma quella che mi rappresenta davvero
Giada ha aperto un nuovo salone di acconciature, realizzando così un sogno personale. Ha spiegato di aver scelto una strada impegnativa, ma coerente con se stessa, puntando a creare uno spazio dedicato alle donne. Nel suo locale si propone di offrire servizi che vanno oltre il taglio di capelli, con l’obiettivo di aiutare le clienti a ascoltarsi, valorizzarsi e acquisire maggiore sicurezza.
“Non ho scelto la strada più facile, ma quella che mi rappresenta davvero. Volevo uno spazio in cui potermi prendere cura delle donne a trecentosessanta gradi, aiutandole ad ascoltarsi, a valorizzarsi e a essere più sicure di se stesse”. Così Giada Dinh racconta il suo progetto imprenditoriale.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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