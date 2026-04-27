Giada realizza il suo sogno e apre un salone di acconciature | Non ho scelto la strada più facile ma quella che mi rappresenta davvero

Giada ha aperto un nuovo salone di acconciature, realizzando così un sogno personale. Ha spiegato di aver scelto una strada impegnativa, ma coerente con se stessa, puntando a creare uno spazio dedicato alle donne. Nel suo locale si propone di offrire servizi che vanno oltre il taglio di capelli, con l’obiettivo di aiutare le clienti a ascoltarsi, valorizzarsi e acquisire maggiore sicurezza.