Giada realizza il suo sogno e apre un salone di acconciature | Non ho scelto la strada più facile ma quella che mi rappresenta davvero

Da forlitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giada ha aperto un nuovo salone di acconciature, realizzando così un sogno personale. Ha spiegato di aver scelto una strada impegnativa, ma coerente con se stessa, puntando a creare uno spazio dedicato alle donne. Nel suo locale si propone di offrire servizi che vanno oltre il taglio di capelli, con l’obiettivo di aiutare le clienti a ascoltarsi, valorizzarsi e acquisire maggiore sicurezza.

“Non ho scelto la strada più facile, ma quella che mi rappresenta davvero. Volevo uno spazio in cui potermi prendere cura delle donne a trecentosessanta gradi, aiutandole ad ascoltarsi, a valorizzarsi e a essere più sicure di se stesse”. Così Giada Dinh racconta il suo progetto imprenditoriale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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