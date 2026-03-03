Apre le porte il nuovo salone da parrucchiere | Dopo 15 anni un sogno che si realizza

A Ravenna, nel centro storico, apre un nuovo salone da parrucchiere dopo 15 anni. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri, lunedì, con la presenza di clienti e residenti. La nuova attività sostituisce un negozio chiuso da tempo e rappresenta un momento di novità per la zona. La notizia è stata comunicata direttamente dal proprietario del salone.

Anni di esperienza macinata e finalmente l'acquisto di uno spazio proprio. In centro storico si alzano le serrande sull'attività di due sorelle Non solo chiusure e serrande abbassate. Il centro storico di Ravenna da ieri, lunedì, conta una nuova apertura. In via Bassano del Grappa 31 a inaugurare il nuovo salone di parrucchiere "R&G Fashion" sono state Ioana Roxana Chete ed Elena Ramona Pop, due sorelle che lavorano insieme da oltre 15 anni nel settore. Dopo tanti anni, e tanta esperienza accumulata, le due professioniste hanno finalmente realizzato il sogno di acquistare uno spazio tutto loro e trasferire lì la loro attività.