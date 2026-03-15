Sabato 28 e domenica 29 marzo si svolge a Savona la Savona Half Marathon, un evento che coinvolge circa 1.800 iscritti. La manifestazione si svolge lungo le strade della città, attirando partecipanti provenienti da diverse regioni. La corsa si articola su un percorso che attraversa i principali quartieri di Savona, offrendo un'occasione di aggregazione e di promozione dello sport locale.

Sabato 28 marzo e domenica 29 marzo si aprono le porte di Savona a un evento sportivo che promette di essere molto più di una semplice gara podistica. La Savona Half Marathon, nota anche come Corsa dei Papi, riprenderà il suo percorso dopo lo slittamento dell’edizione del 2025 causato dalle condizioni meteo avverse di novembre scorso. Con oltre 1.800 iscritti confermati, la manifestazione si trasforma in un vero e proprio festival cittadino che coinvolge diverse realtà associative e istituzionali della provincia. L’organizzazione è affidata all’Ets Associazione Chicchi di riso Savona, guidata da Enzo Grenno, con il supporto tecnico della Podistica Savonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona Half Marathon: 1.800 iscritti per la rinascita

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