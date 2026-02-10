L' Half Marathon è già quasi sold-out

L’Half Marathon di Firenze sta attirando l’attenzione: molti podisti si sono già iscritti e ora la corsa si avvicina a una vera e propria emergenza di iscrizioni. La data del 29 marzo si avvicina e sono ancora pochi i posti disponibili. La città si prepara a vivere una giornata di sport e competizione, con i partecipanti che si fanno trovare pronti.

Firenze, 10 febbraio 2026 – In molti si sono già segnati sul calendario la data del 29 marzo, giorno dell' Half Marathon Firenze. Si sono chiuse le iscrizioni per la mezza maratona competitiva di 21,097 km per il raggiungimento del numero massimo di pet-torali previsto dal regolamento, fissato per garantire sicurezza e qualità dell'evento. Rispetto al 2025, quando il sold out era stato registrato, solo poche settimane prima della gara per un totale di circa 6.000 iscritti, la chiusura della mezza maratona 2026 arriva con molte settimane di anticipo sul 29 marzo, evidenziando una crescita costante dell'interesse verso la manifestazione.

