Ai domiciliari per stalking continua a perseguitare l' ex moglie | finisce in carcere

Un uomo di 52 anni di San Felice Circeo, già agli arresti domiciliari per stalking, è stato nuovamente arrestato e portato in carcere. Nonostante fosse sottoposto al braccialetto elettronico, ha continuato a perseguitare l’ex moglie. La polizia ha deciso di intervenire dopo aver constatato il suo comportamento, che ha violato le restrizioni imposte. Ora l’uomo si trova dietro le sbarre, in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie.

L'uomo era già stato arrestato e aveva il braccialetto elettronico ma ha continuato a violare le misure che gli erano state imposte Dal mese di giugno era ai domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, ma ora è stato arrestato di nuovo ed è finito in carcere un 52enne di San Felice Circeo. L'arresto è arrivato in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale di Latina, proprio in aggravamento della precedente misura. L'uomo era infatti accusato di atti persecutori nei confronti della ex moglie, reato che era stato commesso a Cori nei mesi scorsi, e per questo si trovava ai domiciliari.🔗 Leggi su Latinatoday.it

