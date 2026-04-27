Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Blu, concorrente del reality, è stata eliminata dal gioco, suscitando sorpresa tra i telespettatori. La sua uscita ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato la notizia con una battuta. L’eliminazione di Blu si è verificata in un momento inatteso, contribuendo a creare discussioni tra gli appassionati del programma.

. Blu, ex gieffina del Grande Fratello Vip, è stata eliminata lasciando il pubblico piuttosto sorpreso. Il suo percorso nella Casa era stato caratterizzato da momenti intensi, confronti accesi ma anche da una personalità che non è mai passata inosservata. Proprio per questo motivo, la sua uscita ha acceso immediatamente il dibattito tra i fan del reality, molti dei quali si aspettavano di vederla ancora protagonista nelle prossime settimane. Leggi anche Hadara il bambino cresciuto dagli struzzi: la vera storia in un film Dopo l’eliminazione, Blu ha avuto modo di rispondere ad alcune domande, raccontando a caldo le sue emozioni e facendo un bilancio della sua esperienza.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, Blu é stata eliminata dal gioco, Selvaggia Lucarelli la punzecchia

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