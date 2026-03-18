Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha rivolto una frecciatina a Selvaggia Lucarelli, facendo riferimento a una presunta “poltrona rubata”. La conduttrice ha atteso il momento opportuno per esprimere il suo commento, che si è fatto notare per il tono velenoso. La discussione si è concentrata sulla relazione tra le due opinioniste e i loro interventi nel programma.

IlGf Vipè iniziato e non sono mancate scontri, litigi e momenti divertimenti. La puntata ha creato molta curiosità nonostante gli ascolti non abbiano superato le aspettative, infattila puntata si è fermata al 18.4% di share. Tra le varie cose che destavano più attenzione e curiosità c’era certamenteil ritorno di Ilary Blasi, ma anche Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinionista. Lo stesso ruolo è stato svolto daSonia Bruganelliben tre volte. Le due hanno un contenzioso dallo scorso anno,da quando si sono trovate l’una a giudicare l’altra a Ballando con le stelle. “Tu vorresti tanto essere al mio posto ma non ci sei riuscita” diceva spessoSelvaggia LucarelliaSonia Bruganellilo scorso anno, quando si scontravano a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gf vip, Sonia Bruganelli: frecciatina a Selvaggia Lucarelli e la “poltrona rubata”

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