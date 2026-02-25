Gf Vip dal 17 marzo su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionista e Ilary Blasi conduttrice | Ora sei trina

Tutto pronto per il ritorno in onda del Gf Vip: Mediaset ha ufficializzato la data di inizio del reality. L’appuntamento per i telespettatori è per martedì 17 marzo 2026, su Canale 5. Nel comunicato diramato dall’azienda di Cologno Monzese sono state confermate anche le indiscrezioni riguardanti le opinioniste: ad affiancare Ilary Blasi ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Canale 5: il Gf Vip torna con Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici Grande Fratello Vip 2026: edizione 'ridotta' Selvaggia Lucarelli, le voci sul cachet e la battuta su Ilary Blasi Canale 5: il Gf Vip torna con Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici Cesara Buonamici conosce già perfettamente il format del Grande Fratello, avendo fatto l’opinionista nel programma nelle ultime due stagioni, al fianco di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

