È morto David Riondino il cantautore e attore aveva 73 anni

Nella mattinata di domenica 29 marzo 2026, nella sua abitazione romana, è deceduto David Riondino, cantautore e attore di 73 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi.

Si è spento questa mattina, domenica 29 marzo 2026, nella sua casa romana David Riondino. Aveva 73 anni. Nato a Firenze il 10 giugno 1952, è stato uno degli artisti più poliedrici e originali della scena italiana degli ultimi cinquant’anni: cantautore, attore, regista, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e improvvisatore di talento.Riondino inizia la sua carriera negli anni ’70 collaborando con il collettivo fiorentino “Victor Jara”, con cui incide alcuni dischi. Dagli anni ’80 pubblica da solista e ottiene un grande successo con la canzone Maracaibo, interpretata da Lu Colombo nel 1981. Parallelamente si afferma nella satira e nella controcultura, scrivendo per riviste storiche come Tango, Cuore, Comix, Linus, Il Male e l’Unità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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