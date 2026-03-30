È scomparso all’età di 73 anni l’autore e artista fiorentino, noto per aver scritto la canzone

Nato a Firenze il 10 giugno 1952, Riondino si è distinto per la sua poliedricità e la sua capacità di spaziare tra diversi linguaggi artistici. La sua carriera ha lasciato un’impronta duratura nel panorama culturale italiano, unendo ironia, profondità e sperimentazione in ogni sua esperienza profess. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a David Riondino, morto l'autore di "Maracaibo", il cantante, attore, scrittore e regista fiorentino aveva 73 anni

Articoli correlati

Morto il cantante David Riondino, autore della famosa Maracaibo aveva 73 anni ed era malato da tempoIl mondo della cultura e dello spettacolo italiano piange la scomparsa di David Riondino, uno degli artisti più poliedrici ed eclettici degli ultimi...

David Riondino è morto, addio all'attore e cantautore fiorentino: aveva 73 anni. I funerali si terranno martedì 31 alle 11Addio a David Riondino: l'attore e cantautore fiorentino si è spento a 73 anni, domenica 29 marzo, nella sua casa romana.

Aggiornamenti e notizie su David Riondino

Temi più discussi: Addio a David Riondino, artista fiorentino tra musica, teatro e satira culturale; Addio a David Riondino, il poeta della satira; Addio a David Riondino, il cantautore padre di Maracaibo, artista poliedrico, aveva 73 anni; La Firenze di David Riondino: dal lavoro come bibliotecario ai concerti nelle Case del Popolo e il mistero dello sgurz. Addio al cantautore visionario.

Addio a David Riondino, il poeta della satiraAveva 73 anni, martedì i funerali a Roma. Cantautore, attore, scrittore, regista, dal Collettivo Victor Jara al Costanzo Show (ANSA) ... ansa.it

Addio a David Riondino, poeta della satira. Aveva 73 anniSi è spento questa mattina nella sua casa romana David Riondino. Il cantautore e autore satirico toscano era nato a Firenze il 10 giugno 1952, aveva 73 anni. Da anni lottava contro una grave malattia. tg.la7.it

David Riondino in "La notte di San Lorenzo" (1982) di Paolo e Vittorio Taviani. - facebook.com facebook

Morto il cantautore David Riondino. Guzzanti: «Io e te siamo stati fantastici» x.com