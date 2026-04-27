Germania al bivio | crisi di governo e tensione a Berlino

In Germania si apre una fase di incertezza politica con una crisi di governo in corso. A Berlino si è tenuto un vertice dell’Unione il 27 aprile, a cui ha partecipato anche Ursula von der Leyen. Contestualmente, la SPD, rappresentata da Rasha Nasr, ha espresso dissenso nei confronti del metodo adottato da Friedrich Merz per evitare tagli al welfare. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le forze politiche sul futuro del governo.

? Cosa sapere Vertice dell'Unione a Berlino il 27 aprile con la presenza di Ursula von der Leyen.. La SPD di Rasha Nasr contesta il metodo di Friedrich Merz per evitare tagli al welfare.. Lunedì 27 aprile 2026, a Berlino-Schöneberg, il vertice dell’organico della fazione dell’Unione si riunisce presso il Gasometer proprio nel luogo in cui fu siglato il contratto di coalizione, accogliendo la presenza di Ursula von der Leyen. Il clima tedesco affronta una settimana decisiva per le sorti del governo, mentre gli analisti Gordon Repinski e Rasmus Buchsteiner esaminano l’estrema pressione che grava sull’asse tra i partiti Schwarz-Rot. L’obiettivo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Germania al bivio: crisi di governo e tensione a Berlino Notizie correlate Germania, le elezioni regionali in Renania-Palatinato vedono vincere la CDU di Merz. Ma l’AfD continua a crescere e spaventa il governo di BerlinoDopo una serie di batoste, il cancelliere tedesco Friedrich Merz può tirare un sospiro di sollievo. Germania, presidente Steinmeier riceve Al Jolani a BerlinoIl presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ricevuto a Berlino Ahmed al-Sharaa, prima visita del presidente siriano nella capitale tedesca. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Germania, la crisi silenziosa: industria in calo e boom di fallimenti ai massimi da 20 anni. La Germania è (di nuovo) in crisi. Rinuncia alle speranze di crescitaLe cose non vanno bene per la Germania. Rinuncia alle speranze di crescita, conscia di essere di nuovo in crisi, con un settore industriale che arranca sempre di più. msn.com Mercato moto Europa: arriva il rimbalzo! Germania a +44,5% dopo il crollo 2025. Crisi finita?Dopo aver perso il 35% nel 2025, il mercato tedesco registra il rimbalzo più forte d'Europa nel primo trimestre 2026. Crescono tutti i cinque mercati principali con un +21,1% complessivo. Ma è davvero ... msn.com